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«Альфа-Капитал»: Индекс МосБиржи упал на 1,16% до 2815,26 пунктов

В среду, 2 июля, российский рынок акций ушел в «красную» зону. Индекс МосБиржи упал на 1,16% до 2815,26 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,46% до 1127,56 пунктов.

Объем торгов сократился до 73,7 млрд руб.

Обстановка в целом оставалась на стороне покупателей, но рынку этого мало. Вечерние статданные по инфляции в РФ вышли неоднозначными: недельный индекс потребительских цен снова растет, а годовой почти перестал падать.

Конъюнктура к сегодняшнему дню оказалась неоднородной. Биржи Азии пришли в относительное равновесие, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США направлен вверх после непродолжительной паузы. Баррель Brent поднялся к $68,61. Золото подорожало до $3346 за тройскую унцию. Серебро укрепилось к $36,37 за унцию. Евро/доллар стабилен около 1,1792.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Озон Фармацевтика» и «Ленэнерго» закроют реестры для получения дивидендов;
  • индекс деловой активности в сфере услуг России в июне;
  • число рабочих мест вне с/х сектора в США в июне;
  • уровень безработицы в США в июне;
  • промышленные заказы в США в мае;
  • индекс деловой активности в сфере услуг ISM в в США в июне.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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