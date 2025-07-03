«Альфа-Капитал»: Индекс МосБиржи упал на 1,16% до 2815,26 пунктов

В среду, 2 июля, российский рынок акций ушел в «красную» зону. Индекс МосБиржи упал на 1,16% до 2815,26 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,46% до 1127,56 пунктов.
Объем торгов сократился до 73,7 млрд руб.
Обстановка в целом оставалась на стороне покупателей, но рынку этого мало. Вечерние статданные по инфляции в РФ вышли неоднозначными: недельный индекс потребительских цен снова растет, а годовой почти перестал падать.
Конъюнктура к сегодняшнему дню оказалась неоднородной. Биржи Азии пришли в относительное равновесие, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США направлен вверх после непродолжительной паузы. Баррель Brent поднялся к $68,61. Золото подорожало до $3346 за тройскую унцию. Серебро укрепилось к $36,37 за унцию. Евро/доллар стабилен около 1,1792.
Важные новости и отчетности дня:
- «Озон Фармацевтика» и «Ленэнерго» закроют реестры для получения дивидендов;
- индекс деловой активности в сфере услуг России в июне;
- число рабочих мест вне с/х сектора в США в июне;
- уровень безработицы в США в июне;
- промышленные заказы в США в мае;
- индекс деловой активности в сфере услуг ISM в в США в июне.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»