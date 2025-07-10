Комментарии

Туризм 2025, последние новости
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
«Почему никто до сих пор не проверяет китайские туристические группы?»
Новые штрафы для нелегальных гидов: как Иркутская область справится с изменениями?
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжил укрепление

В среду, 9 июля, на межбанковском рынке российский рубль продолжил укрепление.

Внутренний и внешний фон нейтральны для курсообразования. Минфин продолжает интервенции в рамках бюджетного правила, но внутридневные объемы не такие значительные, чтобы оказать влияние на траекторию рубля.

Основное, что способствует силе рубля — это «навес» предложения валюты над достаточно ограниченным спросом.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 10 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 0,45 коп., до 78,1727 руб. Курс евро просел на 54,92 коп., до 91,4175 руб. Китайский юань понизился на 1,03 коп. до 10,8494 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился до 10,8000 руб. (-0,51%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Ключевая ставка
Греф призвал решительнее снижать ключевую ставку
Экономисты прогнозируют резкое снижение ключевой ставки в июле: возможные сценарии
Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 13-15% к концу года
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги