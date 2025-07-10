«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжил укрепление

В среду, 9 июля, на межбанковском рынке российский рубль продолжил укрепление.

Внутренний и внешний фон нейтральны для курсообразования. Минфин продолжает интервенции в рамках бюджетного правила, но внутридневные объемы не такие значительные, чтобы оказать влияние на траекторию рубля.

Основное, что способствует силе рубля — это «навес» предложения валюты над достаточно ограниченным спросом.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 10 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 0,45 коп., до 78,1727 руб. Курс евро просел на 54,92 коп., до 91,4175 руб. Китайский юань понизился на 1,03 коп. до 10,8494 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился до 10,8000 руб. (-0,51%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»