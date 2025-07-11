«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжал дорожать

Мощную поддержку российской валюте оказывает избыточное предложение иностранной валюты со стороны экспортных компаний, пока спрос на нее очень ограниченный.

Цены на нефть Brent существенно понизились, поэтому с этой стороны у рубля опоры мало.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 11 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 26,92 коп., до 77,9029 руб. Курс евро поднялся на 8,17 коп., до 91,4992 руб. Китайский юань понизился на 3,09 коп. до 10,8185 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань уменьшился до 10,8225 руб. (-0,14%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»