Комментарии

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Авторынок в кризисе: спрос падает, а предложение растет в Иркутской области
Транспортный кризис: трехкратное увеличение сроков оплаты угрожает банкротствами
Автомобильный рынок в России: цены падают впервые за десятилетие
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжал дорожать

Мощную поддержку российской валюте оказывает избыточное предложение иностранной валюты со стороны экспортных компаний, пока спрос на нее очень ограниченный.

Цены на нефть Brent существенно понизились, поэтому с этой стороны у рубля опоры мало.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 11 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 26,92 коп., до 77,9029 руб. Курс евро поднялся на 8,17 коп., до 91,4992 руб. Китайский юань понизился на 3,09 коп. до 10,8185 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань уменьшился до 10,8225 руб. (-0,14%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Песков: аэропорт в Крыму откроют, когда «созреют условия»
Аэропорт Геленджика возобновит работу с 10 июля
Аттестация гидов: Семён Майор о пути к качественному туристическому сервису
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги