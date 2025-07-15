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Цены на палладий могут держаться на максимумах до конца лета

Фьючерсы на палладий в середине июля 2025 года превысили отметку $1300 за унцию, обновив максимум за два года. Рост цен происходит на фоне усиления глобальных торговых конфликтов, что традиционно повышает спрос на защитные активы. Помимо золота и серебра, инвесторы переориентируют часть средств на промышленные драгоценные металлы, такие как палладий, особенно учитывая ограниченность предложения и концентрацию поставок в отдельных странах, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

– Основным драйвером спроса на палладий остаётся автомобильная промышленность, так как около 80% всего потребления приходится на автопроизводителей, использующих металл в нейтрализаторах выхлопных газов в бензиновых двигателях. Наибольшую активность проявляют производители из Китая и США. Кроме того, палладий востребован в электронике, медицине, ювелирной отрасли и химическом производстве. Рост цен также поддерживается геополитическими рисками в странах-поставщиках — России и ЮАР, которые вместе обеспечивают до 80% мирового предложения.

Удорожание палладия может привести к росту себестоимости производства автомобилей с ДВС, особенно в сегменте массового рынка. Это, в свою очередь, ускорит переход части производителей на гибридные и электрические платформы. Главными бенефициарами роста цен станут крупные сырьевые компании, добывающие палладий, включая российский Норникель и южноафриканских поставщиков. Кроме того, краткосрочно выиграют трейдеры и фонды, вложившиеся в металл как в альтернативу золоту.

При сохранении геополитической нестабильности и торговых конфликтов, цена палладия может закрепиться в диапазоне $1300–1350 за унцию до конца лета. Однако в долгосрочной перспективе давление на рынок окажет глобальный переход к электромобилям, в которых не используются катализаторы. К концу 2025 года цены, вероятно, вернутся в диапазон $1200–1250, особенно если данные по производству и продажам ДВС продолжат снижаться. Таким образом, текущий рост имеет скорее спекулятивный и защитный характер, чем фундаментальную опору в вопросе глобального спроса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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