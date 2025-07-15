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Допэмиссия МТС Банка: есть ли преимущества для миноритариев?

Акции МТС Банка в ходе торгов 14 июля на умеренно корректирующемся рынке прибавляют в цене 0,7%, до 1150 руб.

Эмитент сообщил об успешном завершении размещения дополнительного выпуска акций объемом около 2,9 млн по цене в 1380,5 руб. за бумагу, что предполагает премию 20% к рыночной цене. Цель допэмиссии — увеличение кредитного портфеля с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 35%. В первом квартале объем кредитования в МТБ Банка сократился, а рентабельность собственного капитала упала до 4,2%.

– По всей видимости, компания заинтересована в привлечении средств инвесторов, но не за счет заемного финансирования в условиях высоких процентных ставок, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global: – В банке не исключают, что полученные от допэмиссии средства (свыше 4 млрд руб.) могут быть использованы на потенциальные сделки M&A.

После дополнительного размещения уставный капитал банка увеличился на 8,4% — с 34,63 млн до 37,53 млн акций. Для миноритарных акционеров, которые не воспользовались преимущественным правом приобретения бумаг во время допэмиссии, это означает размытие их долей в капитале. В то же время привлеченные эмитентом средства будут направлены на развитие бизнеса и, возможно, на новые выгодные сделки поглощения, которые будут работать на увеличение рыночной капитализации и, соответственно, на благо акционеров.

В связи с увеличением уставного капитала, а также по причине неоднозначных результатов банка за первый квартал по МСФО мы снизили таргет по его акции на 7%. В то же время при анонсе новых сделок M&A и раскрытии их точных параметров целевая цена может быть вновь пересмотрена вверх. Наша цель по акции МТС Банка на горизонте года — 1300 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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