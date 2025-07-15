На российский рынок вернулся позитив

Торги 15 июля на российских фондовых площадках начались в зеленой зоне. К 12:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,43%, до 2753,07 пункта, РТС поднялся на 1,44%, до 1106,55, индекс голубых фишек прибавил 1,38%.

В лидеры роста вышли Русолово (+6,56%), МТС (+2,13%) и ВТБ (+2,12%). Среди аутсайдеров оказались Ренессанс Страхование (-5,1%), Лензолото (-5,07%). Также умеренно негативную динамику демонстируют Роснефть (-0,96%), Интер РАО (-0,82%), Мечел (ап: -0,62%) и Ростелеком (-0,57%).

– Акции Русолова поддержала публикация сильных операционных результатов за первое полугодие, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Производство олова и меди в концентрате у компании выросло на 41% и 29% г/г — до 1721 и 1229 тонн. Выпуск вольфрама в концентрате составил 64 тонн, притом что за весь 2024 год компания произвела 68 тонн этого металла.

Ценные бумаги закредитованной МТС могут покупать на фоне ожидания снижения ключевой ставки, которое уменьшило бы стоимость рефинансирования займов для компании. Кроме того, после коррекции на фоне закрытия реестра акционеров на получение дивиденда акции телекома выглядят перепроданными.

Котировки Ренессанс Страхования движутся вниз после прохождения дивидендной отсечки. Держатели его ценных бумаг получат за 2024 год по 6,4 руб. на акцию с доходностью 5,4%.

Лензолото продолжает отыгрывать снижением ожидание ликвидации, решение о которой акционеры могут принять на внеочередном собрании 13 августа.

Акции Роснефти движутся вниз вслед за мировыми ценами на нефть.

Нефть марки Brent корректируется на 0,39%, до $68,95 за баррель. Urals дорожает на 0,86%, до $65,62, торгуясь к эталонному сорту с дисконтом 4,83%.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах консолидируется у 78,1, пара EUR/RUB снижается на символические 0,05%, до 91,03. Пара CNY/RUB на Московской бирже опускается на 0,29%, до 10,83. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 77–79, 90–93и10,5–11,5 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 15 июля: диапазон 2700–2800 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1050–1150 пунктов.