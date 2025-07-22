Российским рынком двигает оптимизм

Новая торговая неделя на российских фондовых площадках началась на положительной территории. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к последнему часу основной сессии 21 июля вырос на 1,4%, а долларовый РТС поднялся на 1,38%.

– Основной причиной активизации покупок, на наш взгляд, стали надежды на новый раунд переговоров России и Украины, а также ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в конце этой недели, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидерах роста в течение всего дня оставался Селигдар (+10,9%), поддержанный новостями о начале строительства новой фабрики по извлечению золота на месторождении «Хвойное». В аутсайдерах оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,2%), что объясняется состоявшейся в конце прошлой недели дивидендной отсечкой.

Пара CNY/RUB на Московской бирже в течение дня упала на 0,14 руб., до 10,83. На внебиржевых торгах пара USD/RUB снизилась на 0,99 руб., до 77,71, а пара EUR/RUB поднялась на символические 0,02 руб., до 91,51 руб. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на торги этого вторника: 77–79, 89–91 и 10,7–11,2 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 22 июля: диапазон 2800–2900 пунктов.