Комментарии

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Создавать городскую ткань – миссия девелопера – Иван Фоминых, «ГРАНДСТРОЙ»
«Готовое жильё запускает экономику» – Наталья Зверева, «Восток Центр Иркутск»
Доступное жильё – это не риск, а расчет – Татьяна Красноштанова, ГК «ДомСтрой»
Все материалы сюжета

Российским рынком двигает оптимизм

Новая торговая неделя на российских фондовых площадках началась на положительной территории. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к последнему часу основной сессии 21 июля вырос на 1,4%, а долларовый РТС поднялся на 1,38%.

– Основной причиной активизации покупок, на наш взгляд, стали надежды на новый раунд переговоров России и Украины, а также ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в конце этой недели, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидерах роста в течение всего дня оставался Селигдар (+10,9%), поддержанный новостями о начале строительства новой фабрики по извлечению золота на месторождении «Хвойное». В аутсайдерах оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,2%), что объясняется состоявшейся в конце прошлой недели дивидендной отсечкой.

Пара CNY/RUB на Московской бирже в течение дня упала на 0,14 руб., до 10,83. На внебиржевых торгах пара USD/RUB снизилась на 0,99 руб., до 77,71, а пара EUR/RUB поднялась на символические 0,02 руб., до 91,51 руб. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на торги этого вторника: 77–79, 89–91 и 10,7–11,2 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 22 июля: диапазон 2800–2900 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Турбизнес Байкала требует доработки законодательных норм
Иркутская область: почему не стоит гнаться за ростом турпотока?
Отели Москвы впервые с 2019 года столкнулись со снижением загрузки
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги