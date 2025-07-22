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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций развил волну повышения

В понедельник, 21 июля, российский рынок акций развил волну повышения. Индекс МосБиржи укрепился на 1,33% до 2821,78 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,32% до 1134,88 пунктов.

Объем торгов упал до 70,7 млрд руб. Для начала недели показатель адекватный, но в сравнении с завышенным пятничным параметром падение смотрится серьезным.

Пока геополитика на паузе, рынок толкают вверх позитивные ожидания по поводу будущих решений Банка России. Речь идет о предстоящем пятничном заседании, где ключевая ставка может понизиться на 150-200 базисных пунктов или даже больше. Интересно, что дивидендный гэп Сбера и Аэрофлота рынок пережил сравнительно легко. Это хороший сигнал.

Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит стабильной. Азиатские биржи преимущественно покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США в плюсе. Баррель Brent опустился в цене до $68,66. Золото подорожало до $3390 за тройскую унцию. Серебро укрепилось к $38,81 за унцию. Евро/доллар держится у 1,1688.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Норильский никель» проведет заседание совета директоров.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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