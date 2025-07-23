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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль умеренно понизился к вечеру

Во вторник, 22 июля, на межбанковском рынке российский рубль умеренно понизился к вечеру, хотя в течение сессии двигался разнонаправленно.

Ничего принципиально нового в фундаментальной структуре драйверов для рубля не произошло. Разговоры о возможном 19-м пакете антироссийских санкций в адрес России никого не впечатлили: только что был принят 18-й пакет, который в целом уже учтен инвесторами.

Все биржевые ожидания сечь связаны с заседанием Банка России в пятницу.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 23 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 23,92 коп., до 78,0882 руб. Курс евро вырос на 26,44 коп., до 91,7782 руб. Китайский юань снизился на 0,81 коп. до 10,8829 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань укрепился до 10,9390 руб. (+0,76%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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