Российский рынок развернулся на «север»

Торги 22 июля на российских фондовых площадках стартовали в небольшом минусе. Однако ближе к концу дня произошел разворот вверх, хотя и на низких объемах. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, а долларовый РТС поднялся на 0,48%.

– До конца недели рынок ждет двух важных событий — нового раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле и решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которая с очень высокой вероятностью вновь будет снижена, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидерах роста в течение дня оставался Совкомфлот (+3,8%), чьи акции ранее подверглись серьезной распродаже после новости о принятии Евросоюзом 18-го пакета санкций, коснувшихся в том числе российского грузового флота. В аутсайдерах в рамках коррекции после вчерашнего роста и снижения цены на золото оказался Селигдар (-2,8%).

Пара CNY/RUB на Московской бирже выросла на 0,11 руб., до 10,97. На внебиржевых торгах пара USD/RUB повысилась на 0,48 руб., до 78,67, пара EUR/RUB укрепилась на 0,44 руб., до 91,89. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня на торги 23 июля: 77,5–79,5, 90–92 и 10,8–11,2 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 23 июля: диапазон 2800–2900 пунктов.