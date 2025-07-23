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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций остался в положительной области

Во вторник, 22 июля, российский рынок акций остался в положительной области. Индекс МосБиржи вырос на 0,14% до 2825,61 пункта. Индекс РТС укрепился на 0,44% до 1139,90 пунктов.

Объем торгов понизился до 60,6 млрд руб.

На площадке не было четко выраженных триггеров. Обычно в таких условиях инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, но сейчас их оптимизм удерживает ожидание пятничного заседания Банка России и решение по ключевой ставке. Основной прогноз заключается в снижении стоимости кредитования на 150-200 базисных пунктов, но может быть и больше.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сохраняется умеренно положительной. Биржи Азии оказались в зоне уверенного роста, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США направлено вверх. Баррель Brent укрепился до $68,79. Золото взлетело до $3426 за тройскую унцию. Серебро подошло к $39,26 за унцию. Евро/доллар поднялся до 1,1743.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Казаньоргсинтез» проведет заседание совета директоров;
  • продажи домов на вторичном рынке США в июне.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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