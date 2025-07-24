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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль подорожал

В среду, 23 июля, на межбанковском рынке российский рубль подорожал.

Текущий налоговый период проходит нетипично спокойно для рубля и иностранных валют. Не заметно бурной активности компаний, которые интересовались бы рублем и продавали большими объемами доллары и евро. Все очень тихо и осмотрительно. 

Это может быть связано с предстоящим в пятницу заседанием Банка России.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 24 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 35,95 коп., до 78,4477 руб. Курс евро расширился на 1,15 коп., до 91,7897 руб. Китайский юань вырос на 7,64 коп. до 10,9593 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань консолидируется у 10,9410 руб. (-0,01%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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