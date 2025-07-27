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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль перешел к смешанным колебаниям

Банк России сегодня принял решение сократить ключевую ставку до 18% годовых, на 200 базисных пунктов, как и ожидалось. Сопроводительный релиз оказался достаточно сдержанным, в нем ЦБ указал на локальные победы над инфляцией, но отметил, что будущие решения будут приниматься исходя из конъюнктуры. 

На пресс-конференции после заседания глава Центробанка Э. Набиуллина пояснила, что крепкий рубль в этом году был в основном следствием завышенной ставки. Рынок получил четкий сигнал о взаимосвязи и может ориентироваться: согласно прогнозу ЦБ, в 2026 году средняя ставка составит 12-13%.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 26 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара расширился на 69,04 коп., до 79,5527 руб. Курс евро повысился на 1,46 коп., до 93,3508 руб. Китайский юань подрос на 0,07 коп. до 11,0659 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 11,0615 руб. (+0,15%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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