«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль активизировал снижение

Доллар США на внебиржевой площадке впервые с 16 мая текущего года тестировал отметку в 81 руб. Реакции связаны как с сокращением ключевой ставки Банком России на заседании в июле, так и с внешнеполитическими событиями. Не исключено, что ослаблением рубль реагирует и на достижение торгового соглашения между ЕС и США, в рамках которого предполагается расширение закупок Европой газа американского происхождения. Это может свести к минимуму долю российских поставок и негативно отразиться на валютной выручке российских компаний.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 29 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 2,55 коп., до 79,5782 руб. Курс евро понизился на 14,48 коп., до 93,2060 руб. Китайский юань поднялся на 5,50 коп. до 11,1209 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань взлетел до 11,2890 руб. (+2,07%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»