«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжал падать

Во вторник, 29 июля, на межбанковском рынке российский рубль продолжал падать.

Банки и крупные инвесторы сосредоточились на геополитическом риске, который оказался объемнее, чем это могло показаться. Российская сторона сдержанно отреагировала на американские деллайны, и в отсутствие фактов секция явно «домысливает» минорные перспективы.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 30 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 264,15 коп., до 82,2197 руб. Курс евро расширился на 179,16 коп., до 94,9976 руб. Китайский юань поднялся на 30,61 коп. до 11,4270 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 11,4200 руб. (+0,69%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»