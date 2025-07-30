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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям

Во вторник, 29 июля, российский рынок акций перешел к смешанным колебаниям. Индекс МосБиржи вырос на 1,00% до 2758,28 пунктов. Индекс РТС упал на 2,24% до 1056,83 пунктов.

Объем торгов рухнул до 65,6 млрд руб. Это почти на 40% меньше предыдущего показателя.

После нескольких дней стресса рынок все-таки нашел опору в развороте курсов иностранных валют и ослаблении рубля. Геополитика все еще влияет на расстановку сил: деталей от Белого дома США не поступало, российская сторона реагировала крайне сдержанно.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась разнонаправленной. Азиатские рынки покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США в «красном». Баррель Brent подорожал до $72,50. Золото держится у $3329 за тройскую унцию. Серебро сохраняется в уязвимой позиции у $38,15 за унцию. Евро/доллар остается у десятидневного минимума рядом с 1,1565. Европа продолжает переживать и анализировать вероятные последствия торговой сделки между ЕС и США.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Русал» проведет заседание совета директоров;
  • еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице в США;
  • ВВП США во II квартале 2025 года;
  • незавершенные продажи домов в США в июне;
  • заседание ФРС США и решение по процентной ставке;
  • пресс-конференция главы ФРС Дж. Пауэлла по итогам заседания.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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