«Альфа-Капитал»: Рубль умеренно укрепился, хотя структура сессии складывалась неоднородной

В среду, 30 июля, на межбанковском рынке российский рубль умеренно укрепился, хотя структура сессии складывалась неоднородной.

Геополитические страхи и ожидания инвесторы уже отыграли, но факты все еще неизвестны, а время идет. Из-за этого давление будет периодически возвращаться в рублевые пары.

Банки и крупные инвесторы также учитывают фундаментальное смягчение ДКП, что постепенно будет делать позиции рубля слабее.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 31 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 38,50 коп., до 81,8347 руб. Курс евро скорректировался на 4,62 коп., до 94,9514 руб. Китайский юань понизился на 5,87 коп. до 11,3683 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань упал до 11,2055 руб. (1,87%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»