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«Альфа-Капитал»: Рубль отчасти восстановил позиции

В четверг, 31 июля, на межбанковском рынке российский рубль отчасти восстановил позиции.

Пока такое движение больше смотрится коррекцией после предыдущих амплитудных движений, но банки и крупные инвесторы явно очень пристально наблюдают за ситуацией.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 1 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 151,84 коп., до 80,3163 руб. Курс евро упал на 307,63 коп., до 91,8751 руб. Китайский юань понизился на 27,55 коп. до 11,0928 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился до 11,0795 руб. (-1,06%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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