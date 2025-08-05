«Альфа-Капитал»: Рубль дорожал, хотя и умеренно

В понедельник, 4 августа, на межбанковском рынке российский рубль дорожал, хотя и умеренно.

Более-менее объективной причиной стабильности рубля можно назвать отсутствие деталей геополитического характера - но до конца недели они появятся.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 5 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 65,53 коп., до 79,6736 руб. Курс евро вырос на 61,96 коп., до 92,3252 руб. Китайский юань понизился на 2,29 коп. до 11,0670 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 11,0700 руб. (+0,05%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»