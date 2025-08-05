Комментарии

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: Рубль дорожал, хотя и умеренно

В понедельник, 4 августа, на межбанковском рынке российский рубль дорожал, хотя и умеренно.

Более-менее объективной причиной стабильности рубля можно назвать отсутствие деталей геополитического характера - но до конца недели они появятся.  

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 5 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 65,53 коп., до 79,6736 руб. Курс евро вырос на 61,96 коп., до 92,3252 руб. Китайский юань понизился на 2,29 коп. до 11,0670 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 11,0700 руб. (+0,05%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги