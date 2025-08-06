Неоднозначная отчетность Ростелекома оставляет открытым вопрос о дивидендах

Во вторник, 5 августа, на фоне небольшого снижения российского фондового рынка обыкновенные акции Ростелекома дешевеют на 1,05%, до 62,97 руб. за бумагу. Государственная корпорация во вторник опубликовала неоднозначные финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2025 года, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По итогам второго квартала выручка выросла на 13% год-к-году, до 203,5 млрд руб., первых шести месяцев – на 11% в годовом выражении, до 393,6 млрд руб. Рост выручки во втором квартале связан в основном с развитием быстрорастущих цифровых кластеров и бизнесом мобильной связи. Так, дочерняя компания Ростелекома «Солар», оказывающая услуги в сфере кибербезопасности, увеличила во втором квартале выручку на 40% в годовом исчислении, что оказало положительное влияние на динамику совокупной выручки корпорации.

OIBDA Ростелекома во втором квартале в годовом выражении выросла на 11%, до 80,6 млрд руб., в первом полугодии – на 5% год-к-году, до 74,3 млрд руб. Выручка и OIBDA за второй квартал на 3-5% превзошли ожидания консенсуса аналитиков. Чистая прибыль во втором квартале упала на 55% год-к-году, до 6,1 млрд руб., а по итогам первого полугодия - на 51% год-к-году, до 12,8 млрд руб.

Несмотря на то, что операционная прибыль корпорации в первом полугодии выросла на 16% в годовом выражении, до 70,3 млрд руб., рост финансовых расходов на 67% год-к-году привёл к снижению доналоговой прибыли на 52% и, соответственно, чистой прибыли. Главной причиной роста финансовых расходов стали высокие процентные ставки, а также увеличение долговой нагрузки эмитента в виде роста показателя отношения чистого долга к OIBDA до 2,3.

Дивидендная политика Ростелекома подразумевает направление на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО, однако, вопрос о размере дивидендов по итогам года пока остаётся открытым.

Наша целевая цена обыкновенной акции Ростелекома составляет 70 руб. в годовом горизонте.