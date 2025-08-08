«Альфа-Капитал»: Рубль вырос

Комментарии

В четверг, 7 августа, на межбанковском рынке российский рубль вырос.

Основная опора — это геополитика, причем оптимизм основан как на единичных фактах, например, на запланированной на будущую неделю встрече лидеров России и США, — так и на предположениях о том, как этот разговор может закончиться.

Если в переговорах будет прогресс, рубль сможет укрепиться, а доллар отправится в сторону 78-79 руб. Если все останется как есть или ситуация ухудшится, прежний тренд вернется, а американская валюта двинется в сторону 81-85 руб.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 8 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 80,67 коп., до 79,3847 руб. Курс евро понизился на 34,36 коп., до 93,6636 руб. Китайский юань опустился на 9,95 коп. до 11,0170 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань просел до 11,0150 руб. (-0,71%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


