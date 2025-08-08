Дефицит бюджета может составить 2,6% ВВП по итогам года

Федеральный бюджет России за январь — июль 2025 года получил 5,52 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 18,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и соответствует 66% от общегодового ориентира 8,3 трлн. Одновременно ненефтегазовые доходы выросли на 14% г/г, до 14,79 трлн руб., а общий объем поступлений достиг 20,3 трлн руб. (+2,8% г/г). Расходы за тот же период увеличились на 20,8% г/г, до 25,2 трлн руб., что привело к дефициту бюджета в размере 4,88 трлн руб., или 2,2% ВВП против 1,1 трлн руб. (0,5% ВВП) годом ранее. Несмотря на дефицит, Минфин подчеркивает, что исполнение бюджета идет в рамках целевых параметров и соответствует бюджетному правилу.

– Основная причина сокращения нефтегазовых доходов — снижение средней цены на нефть, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – В случае дальнейшего ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, в том числе из-за ужесточения санкций или ослабления спроса в Китае и ЕС, существует риск недобора оставшейся трети. Минфин предупреждает об этих рисках и указывает на готовность использовать средства ФНБ для компенсации возможного выпадающих доходов. При этом рост ненефтегазовых поступлений, в первую очередь за счет НДС (+6,9% г/г), частично нивелирует негатив от сырьевой компоненты.

Таким образом, несмотря на слабую динамику нефтегазовых поступлений, бюджетная система остается устойчивой за счет хорошо работающего бюджетного правила и роста ненефтегазовых доходов. Принятая траектория нормализации бюджетной политики с акцентом на первичный структурный баланс к 2026 году будет сдерживать инфляцию и укреплять макроэкономическую стабильность. Тем не менее, в условиях повышенной ключевой ставки, роста долговой нагрузки и необходимости авансирования обязательств, сохраняется вероятность того, что дефицит по итогам года превысит плановые 3,8 трлн руб.

– Наш прогноз по итогам 2025 года подразумевает дефицит на уровне 4,5–5 трлн руб. (около 2,4–2,6% ВВП) при условии сохранения цен на нефть Urals вблизи текущих $64 за баррель и отсутствии новых внешнеполитических шоков, – резюмирует эксперт.