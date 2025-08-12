Комментарии

«Альфа-Капитал»: Рубль постоянно менял направление движения

В понедельник, 11 августа, на межбанковском рынке российский рубль постоянно менял направление движения.

Эта волатильность связана с ожиданием запланированной на пятницу встречи президентов России и США на Аляске. На таком фоне банки и крупные инвесторы не тратят силы, чтобы учесть в котировках рубля предыдущий спад цен на нефть.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 12 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 11,19 коп., до 79,6677 руб. Курс евро укрепился на 6,85 коп., до 92,9485 руб. Китайский юань сократился на 1,51 коп. до 11,0514 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань уменьшился до 11,0390 руб. (-0,34%).

