Комментарии

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: Рубль умеренно снижался

Во вторник, 12 августа, на межбанковском рынке российский рубль умеренно снижался.

В середине дня продажи рубля увеличились, но к вечеру все снова пришло в относительное равновесие. Банки и крупные инвесторы продолжают развлекать себя прогнозами и ожиданиями по поводу будущей встречи президентов России и США.

Сейчас идет правительственное совещание по экономике с участием президента Путина с политиков — Мишустина, Орешкина, Решетникова и Силуанова. Там же принимает участие глава ЦБ РФ Э. Набиуллина.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 13 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 20,37 коп., до 79,8714 руб. Курс евро просел на 9,02 коп., до 92,8583 руб. Китайский юань вырос на 0,95 коп. до 11,0609 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань расширился до 11,0485 руб. (+0,36%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги