«Альфа-Капитал»: Рубль умеренно снижался

Во вторник, 12 августа, на межбанковском рынке российский рубль умеренно снижался.

В середине дня продажи рубля увеличились, но к вечеру все снова пришло в относительное равновесие. Банки и крупные инвесторы продолжают развлекать себя прогнозами и ожиданиями по поводу будущей встречи президентов России и США.

Сейчас идет правительственное совещание по экономике с участием президента Путина с политиков — Мишустина, Орешкина, Решетникова и Силуанова. Там же принимает участие глава ЦБ РФ Э. Набиуллина.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 13 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 20,37 коп., до 79,8714 руб. Курс евро просел на 9,02 коп., до 92,8583 руб. Китайский юань вырос на 0,95 коп. до 11,0609 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань расширился до 11,0485 руб. (+0,36%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»