«Альфа-Капитал»: Рубль продолжил плавно скользить вниз

В среду, 13 августа, на межбанковском рынке российский рубль продолжил плавно скользить вниз.

Ничего не происходит: геополитика на паузе, все в ожидании. Периодически появляются комментарии с обеих сторон — США или России, — но стратегически это ничего не меняет: надо просто дождаться пятницы.

В 19:00 мск будут опубликованы актуальные данные по инфляции в России. Они дадут основания для обновления прогнозов по поводу ставки ЦБ РФ.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 14 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 26,82 коп., до 79,6032 руб. Курс евро взлетел на 52,92 коп., до 93,3875 руб. Китайский юань вырос на 0,58 коп. до 11,0667 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился до 11,0550 руб. (-0,03%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
