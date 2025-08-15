Комментарии

«Альфа-Капитал»: Рубль перешел к смешанным колебаниям

В четверг, 14 августа, на межбанковском рынке российский рубль перешел к смешанным колебаниям.

Настроения на площадке очень сдержанные: впереди важнейшая встреча президентов России и США, и никто толком не знает, чего от нее ожидать. Сам факт диалога позитивен, но как именно он сложится — большой вопрос.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 15 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 16,21 коп., до 79,7653 руб. Курс евро сократился на 32,87 коп., до 93,0588 руб. Китайский юань вырос на 2,73 коп. до 11,0940 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань расширился до 11,0685 руб. (+0,11%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


