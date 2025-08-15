Нефть дорожает на росте спроса в Индии

Мировые цены на нефть в четверг уверенно идут в рост после двухдневной коррекции. Цена Brent повысилась на 1,13%, до $66,37 за баррель, а американской WTI выросла на 1,15%, до $63,37 за баррель. По всей видимости, рост связан с увеличением спроса на нефть в Индии. Агентство Bloomberg сообщает, что в преддверии встречи президентов России и США на Аляске 15 августа индийские НПЗ начали импортировать большие объёмы российской нефти, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что если переговоры с российским президентом увенчаются успехом, то возможно, что дополнительные пошлины для Индии так и не будут введены. Однако индийские импортёры начали закупать российскую нефть ещё несколькими днями раньше, видимо, чтобы создать запасы на будущее, если от российской нефти придётся отказаться. Кроме того, Россия предоставила скидки на свою нефть для Индии.

Возможно, что увеличивать объёмы импорта нефти у России также начнёт Китай, особенно если Москва будет продавать нефть со скидкой. Ранее СМИ сообщали, что до введения США дополнительных пошлин для Индии дисконт Urals к Brent для индийских импортёров составлял всего $1,5-1,6 за баррель, а ранее Нью-Дели запрашивал скидку ещё на $1,5-2 с барреля, так что для нефтегазовых доходов российского бюджета больших потерь быть не должно. Ожидаем коридора по цене Brent на следующей неделе в $66-70 за баррель.