Комментарии

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Fashion-ритейлеры стали чаще закрывать магазины
100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске
Озвучены причины закрытия ресторана «33 вино и тапас» в Иркутске
Все материалы сюжета

Нефть дорожает на росте спроса в Индии

Мировые цены на нефть в четверг уверенно идут в рост после двухдневной коррекции. Цена Brent повысилась на 1,13%, до $66,37 за баррель, а американской WTI выросла на 1,15%, до $63,37 за баррель. По всей видимости, рост связан с увеличением спроса на нефть в Индии. Агентство Bloomberg сообщает, что в преддверии встречи президентов России и США на Аляске 15 августа индийские НПЗ начали импортировать большие объёмы российской нефти, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что если переговоры с российским президентом увенчаются успехом, то возможно, что дополнительные пошлины для Индии так и не будут введены. Однако индийские импортёры начали закупать российскую нефть ещё несколькими днями раньше, видимо, чтобы создать запасы на будущее, если от российской нефти придётся отказаться. Кроме того, Россия предоставила скидки на свою нефть для Индии.

Возможно, что увеличивать объёмы импорта нефти у России также начнёт Китай, особенно если Москва будет продавать нефть со скидкой. Ранее СМИ сообщали, что до введения США дополнительных пошлин для Индии дисконт Urals к Brent для индийских импортёров составлял всего $1,5-1,6 за баррель, а ранее Нью-Дели запрашивал скидку ещё на $1,5-2 с барреля, так что для нефтегазовых доходов российского бюджета больших потерь быть не должно. Ожидаем коридора по цене Brent на следующей неделе в $66-70 за баррель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги