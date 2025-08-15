Комментарии

«Альфа-Капитал»: В пятницу вечером российский рубль продолжает постепенно и без спешки снижаться

На внебиржевом рынке в пятницу вечером российский рубль продолжает постепенно и без спешки снижаться. Доллар США расширяется на 0,11% до 79,84 руб. Евро поднимается на 0,48% до 93,34 руб. На Мосбирже китайский юань укрепляется на 0,12% до 11,1105 руб.

Отмена для экспортеров обязанности продавать валютную выручку на рынке прямо сейчас никак не повлияет на траекторию рубля. Но в будущем — стоит посмотреть, как пройдет августовский налоговый период, — рубль действительно может оказаться под давлением с этой стороны, особенно если оживятся импортеры. 

Фокус внимания все так же обращен на Аляску, где сегодня вечером встретятся президенты России и США.

Доллар США удержится 79,50-80,50 руб., евро — 93-94 руб., юань — около 11,10 руб.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


