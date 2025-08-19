«Альфа-Капитал»: Снижение рубля ускорилось

В понедельник, 18 августа, на межбанковском рынке российский рубль снижался. В течение дня его ослабление было небольшим, но к вечеру ускорилось.

Рынок очень напряженно наблюдает за геополитикой. Сейчас уж понятно, что даже при посредничестве США вопрос соглашений на уровне Москвы и Киева будет небыстрым и непростым. Кроме того, власти РФ отменили обязательные нормы продажи валютной выручки компаниям-экспортерами, что с фундаментальной точки зрения будет давить на рубль из-за уменьшения долларового предложения. Но подождем и посмотрим, как пройдет текущий налоговый период.

Фактор спада сырьевых цен пока не в полной мере учтен в курсе рубля. Между тем, с начала августа цена Brent упала почти на 10% из-за решений ОПЕК+.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 19 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 40,32 коп., до 80,4256 руб. Курс евро расширился на 37,90 коп., до 94,0884 руб. Китайский юань поднялся на 4,75 коп. до 11,1547 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань вырос до 11,1560 руб. (+0,47%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»