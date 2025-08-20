Комментарии

«Альфа-Капитал»: Рубль весь день пробовал укрепляться, но к вечеру попал под умеренное давление

Во вторник, 19 августа, на межбанковском рынке российский рубль весь день пробовал укрепляться, но к вечеру попал под умеренное давление.

На авансцене остается геополитика. С этой стороны звучит много политических мнений, но фактов слишком мало, чтобы сформировать для рубля сколько-нибудь единый фон.

Нефтяные цены остаются в «красной» зоне, что для рубля ограниченно минорный фактор.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 20 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 7,90 коп., до 80,3466 руб. Курс евро понизился на 52,80 коп., до 93,5604 руб. Китайский юань вырос на 1,55 коп. до 11,1702 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань просел до 11,1475 руб. (-0,28%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
