«Альфа-Капитал»: Рубль укреплялся почти весь день, но к вечеру перешел к смешанным колебаниям

В четверг, 21 августа, на межбанковском рынке российский рубль укреплялся почти весь день, но к вечеру перешел к смешанным колебаниям.

Пока нет четких фактов насчет геополитического компонента, настроения на внебирже будут меняться так же, как они меняются на этой неделе.

Рубль никак не реагирует на перепады настроя на нефтяном рынке и почти не откликается на динамику проходящего сейчас налогового периода в РФ.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 22 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 15,03 коп., до 80,2548 руб. Курс евро укрепился на 2,58 коп., до 93,5049 руб. Китайский юань вырос на 1,11 коп. до 11,1562 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань расширился до 11,1765 руб. (+0,26%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


