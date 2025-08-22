Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с начала августа

Торги 21 августа на российских фондовых площадках завершаются в красной зоне. К 18:00 мск индекс Мосбиржи упал на 1,57%, до 2893 пунктов, впервые за две недели опустившись ниже 2900 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,82%, до 1135 пунктов, индекс голубых фишек потерял 1,59%. Углубление коррекции спровоцировало заявление президента США Дональда Трампа о намерении временно отойти от переговоров по российско-украинскому урегулированию, и предоставить Москве и Киеву самим организовать диалог по этому вопросу. В целом рынок реагирует на любые спекуляции касаемо возможных договоренностей, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

– Во второй половине дня в лидерах роста оставались Светофор Групп (ап: +9,9%), Банк Санкт-Петербург (ап: +0,41%) и Полюс (+0,39%). В лидерах снижения оказались ГК Самолет (-7,14%) и Эн+ Групп (-4,98%) и Русал (-4,21%).

Привилегированные акции Светофор Групп выросли уже на 154% с момента объявления дивидендных выплат за 2024 года 11 июля, так как их доходность составит 22,2% годовых. Напомним, что дивидендная отсечка по этим бумагам пройдет в середине октября.

Ценные бумаги Полюса пользуются повышенным спросом у покупателей, так как выступают в качестве защитного актива на фоне обострения геополитической ситуации.

Акции ГК Самолет негативно реагируют на новость о проведении обысков в офисах компании и возбуждении уголовных дел о мошенничестве.

Эн+ Групп сегодня опубликовала слабые финансовые результаты за первое полугодие 2025 года по МСФО. Чистая прибыль компании упала в 2,9 раза в годовом выражении, до $333 млн, а скорректированная EBITDA выросла лишь на 1,7% г/г при росте выручки на 27,3% г/г.

Стоимость эталонного сорта нефти марки Brent растет на 0,45%, до $67,15 за баррель. Российская экспортная нефть марки Urals дешевеет на 0,16%, до $62,98.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах укрепляется на 0,39%, до 80,80, EUR/RUB опускается на 0,6%, до 93,22. Стоимость китайского юаня на Московской бирже поднимается на 0,05%, до 11,15. Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на завершение текущей сессии: 80–82, 94–95 и 11,00–11,50 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на открытие торгов 22 августа: диапазон 2850–2940 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1100–1150 пунктов.