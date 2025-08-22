Допэмиссия “Яндекса”: хороший шанс для инвесторов выгодно приобрести акции

МКПАО “Яндекс” разместило 678,6 тыс. акции в рамках программы мотивации сотрудников, согласно данным центра раскрытия корпоративной информации. Цена размещения 4393 руб. за бумагу, что составляет 18,34% от ранее объявленного объема допэмиссии до 3,7 млн акций. Решение было одобрено советом директоров и зарегистрировано Банком России 10 апреля с целью передачи бумаг администратору программы “ЕСОП СПВ” для долгосрочной мотивации персонала, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

– Причина допэмиссии кроется в необходимости поддерживать конкурентоспособность компании на рынке труда, где высококвалифицированные специалисты ИТ-сектора традиционно ориентируются на участие в капитале и долгосрочную привязку к работодателю. Такой инструмент позволяет “Яндексу” усиливать кадровую устойчивость и минимизировать отток ключевых сотрудников, особенно в условиях высокой конкуренции за специалистов в сфере технологий и искусственного интеллекта. Однако расширение эмиссии может быть воспринято как разводнение доли существующих акционеров, что создает давление на цену.

Поэтому последствия для стоимости бумаг «Яндекса» включают краткосрочное снижение из-за разводнения прибыли на одного акционера, но долгосрочный эффект скорее всего окажется положительным благодаря росту операционной эффективности компании. По нашему прогнозу цена акций в ближайшее время может скорректироваться до 4200–4300 руб., но к концу года вернется к 4500–4700 руб. при сохранении роста выручки. Поэтому инвесторам стоит рассматривать текущую волатильность и снижение котировок ценных бумаг «Яндекса» как возможность для их покупок по более выгодным ценам, учитывая стратегическую ценность компании и поддержку со стороны крупных акционеров.