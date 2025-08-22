Комментарии

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета

Допэмиссия “Яндекса”: хороший шанс для инвесторов выгодно приобрести акции

МКПАО “Яндекс” разместило 678,6 тыс. акции в рамках программы мотивации сотрудников, согласно данным центра раскрытия корпоративной информации. Цена размещения 4393 руб. за бумагу, что составляет 18,34% от ранее объявленного объема допэмиссии до 3,7 млн акций. Решение было одобрено советом директоров и зарегистрировано Банком России 10 апреля с целью передачи бумаг администратору программы “ЕСОП СПВ” для долгосрочной мотивации персонала, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

– Причина допэмиссии кроется в необходимости поддерживать конкурентоспособность компании на рынке труда, где высококвалифицированные специалисты ИТ-сектора традиционно ориентируются на участие в капитале и долгосрочную привязку к работодателю. Такой инструмент позволяет “Яндексу” усиливать кадровую устойчивость и минимизировать отток ключевых сотрудников, особенно в условиях высокой конкуренции за специалистов в сфере технологий и искусственного интеллекта. Однако расширение эмиссии может быть воспринято как разводнение доли существующих акционеров, что создает давление на цену.

Поэтому последствия для стоимости бумаг «Яндекса» включают краткосрочное снижение из-за разводнения прибыли на одного акционера, но долгосрочный эффект скорее всего окажется положительным благодаря росту операционной эффективности компании. По нашему прогнозу цена акций в ближайшее время может скорректироваться до 4200–4300 руб., но к концу года вернется к 4500–4700 руб. при сохранении роста выручки. Поэтому инвесторам стоит рассматривать текущую волатильность и снижение котировок ценных бумаг «Яндекса» как возможность для их покупок по более выгодным ценам, учитывая стратегическую ценность компании и поддержку со стороны крупных акционеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
От дорог до причалов: Названы пять ключевых проектов развития инфраструктуры на Байкале
Иркутская область готовит стратегию развития туризма до 2030 года
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги