«Альфа-Капитал»: Рубль слегка дорожает

В пятницу на межбанке российский рубль слегка дорожает. Доллар США снижается до 80,44 руб. (-0,16%), евро — до 93,29 руб. (-0,28%).

Фундаментально, рубль удерживается под давлением из-за ухудшения новостного фона вокруг переговоров по геополитике. Заявления Москвы и Вашингтона о том, что встреча президентов РФ и Украины в ближайшее время невозможна, сократили надежды на мирное урегулирование и нарастили риски новых санкций. Из-за этого инвесторы активно выходят из активов, номинированных в рублях.

Локальная поддержка рублю формируется с опорой на налоговый период и продажу валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, но эффект носит ограниченный характер. После окончания налоговых выплат — это случится 28 августа, — давление на российскую валюту может расширится из-за роста спроса на импорт и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Внешний фон оценивается минорным. На мировом валютном рынке заметно укрепление доллара в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы ждут сигналов о перспективах ставок. 

Нефть, где закладывается высокая геополитическая премия, ощутимой поддержки рублю не дает.

Доллар США проведет сессию пятницы в границах 80-81 руб., евро — 93-94 руб., юань — около 11,18 руб.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


