«Альфа-Капитал»: Рубль умеренно снизился

В понедельник, 25 августа, на межбанковском рынке российский рубль умеренно снизился.

Рынок остается внутри прежней структуры с идеями, ориентирами и фокусом внимания. Больше всего банки и крупные инвесторы беспокоятся насчет геополитического фактора, но с этой стороны фактов пока не поступает.

Налоговый период в России пока проходит без примечательных событий, но пиковая фаза еще впереди.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 26 августа. По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 6,56 коп., до 80,6842 руб. Курс евро укрепился на 83,48 коп., до 94,4622 руб. Китайский юань взлетел на 6,33 коп. до 11,2615 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился до 11,1775 руб. (-0,63%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


