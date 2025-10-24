Санкции против нефтяных компаний обвалили фондовый рынок

В четверг, 23 октября, российский фондовый рынок продолжил обвал, немного сбавивший темпы вечером. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру рухнул на 3,63%, обвалившись ниже 2600 пунктов, а долларовый РТС — на 3,6%, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

– Санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти, которые ввёл накануне президент США Трамп, ударили по всему рынку, в том числе, и по компаниям, не относящимся к нефтегазовому сектору, но вечером обвал замедлился, возможно, на фоне ожидаемых заявлений Трампа и российского президента Владимира Путина.

Лидерами роста на падающем фондовом рынке, точнее, одними из немногих выросших бумаг, оказались акции банка «Санкт-Петербург» (+0,3%), вероятно, в преддверии завтрашнего решения Банка России по ключевой ставке. Лидерами понижения стали акции «СПБ Биржи» (-7,2%), так как они наиболее чувствительны к санкциям.

Рублю санкции были нипочём. Биржевой курс пары CNY/RUB упал на 3 коп., до 11,41 руб. На внебиржевом рынке пара USD/RUB снизилась на 24 коп., до 81,26 руб., а пара EUR/RUB - на 4 коп., до 94,58 руб.

Мы считаем, что завтра индекс Мосбиржи покажет динамику в рамках 2500-2600 пунктов. Прогнозируем на завтра по курсам доллара, евро и юаня: 80–82 руб., 93–95 руб. и 11,1 –11,5 руб., соответственно.