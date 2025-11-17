«Альфа-Капитал»: «Хэдхантер» удерживает маржинальность, несмотря на замедление роста

В пятницу компания раскрыла финансовые показатели за январь–сентябрь. Выручка выросла на 2% г/г, до 10,9 млрд руб, при этом рентабельность по EBITDA составила 60% (против 65% годом ранее).

Основной вклад в рост выручки вносят новые направления бизнеса — HRtech (+146% г/г), HRlink и продажи дополнительных продуктов (+20% г/г). В сентябре компания в рамках развития своего HRtech-направления инвестировала в сервис подработок рядом с домом «Моя смена» (ГК Verme), получив долю 26% и став стратегическим партнером.

Замедление темпов роста выручки в первую очередь связано с влиянием жесткой денежно-кредитной политики и, как следствие, замедлением экономики. В результате «Хэдхантер» снизил свой прогноз по темпу роста выручки в 2025 году до 3% (ранее +8-12% г/г). Тем не менее компания стабильно поддерживает высокую маржинальность по EBITDA и теперь ждет показатель выше 52% по итогам года (ранее ожидался уровень выше 50%), продолжая генерировать существенный денежный поток.

«Хэдхантер» торгуется с оценкой около 6x Ev/EBITDA этого года и дивидендной доходностью 16% (суммарно две выплаты за год), что делает акции компании одной из самых привлекательных бумаг на рынке, говорит эксперт «Альфа-Капитал» Денис Приходько.