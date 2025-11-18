Комментарии

Выставка предметного дизайна
«100 вещей в интерьере»: не просто выставка, а модное арт-событие. Как предметный дизайн меняет креативную среду Иркутска
Предметный дизайн без ограничений: «100 вещей в интерьере» глазами их создателей
В Иркутске пройдет выставка предметного дизайна
Все материалы сюжета

«Альфа-Капитал»: Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров X5 рекомендовал на дивиденды за девять месяцев 2025 года 368 рублей на акцию (13,6% доходности). На дивиденды будет направлено 90 млрд руб. Ретейлер также сообщил о планах продать пакет казначейских акций в размере 9,7%, или 75 млрд руб. при текущих ценах. Это позволит профинансировать выплату дивидендов и значительные капитальные затраты в рамках программы инвестиций.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в III квартале выросла на 9% г/г, до 448 млрд руб., рентабельность капитала составила 23,7%. Менеджмент изменил часть целей на 2025 год: прогноз по росту чистого комиссионного дохода пересмотрен вниз с 7–10% до 3–5% из-за слабого роста доходов и высокой базы.

По итогам октября индекс потребительских цен вырос на 0,5% м/м против 0,83% в сентябре. Годовые темпы инфляции в октябре замедлились до 7,71% с 7,98%. Между тем данные первых недель ноября отражают умеренный рост цен на уровне ниже 7% г/г.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги