«Альфа-Капитал»: Совет директоров X5 рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров X5 рекомендовал на дивиденды за девять месяцев 2025 года 368 рублей на акцию (13,6% доходности). На дивиденды будет направлено 90 млрд руб. Ретейлер также сообщил о планах продать пакет казначейских акций в размере 9,7%, или 75 млрд руб. при текущих ценах. Это позволит профинансировать выплату дивидендов и значительные капитальные затраты в рамках программы инвестиций.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в III квартале выросла на 9% г/г, до 448 млрд руб., рентабельность капитала составила 23,7%. Менеджмент изменил часть целей на 2025 год: прогноз по росту чистого комиссионного дохода пересмотрен вниз с 7–10% до 3–5% из-за слабого роста доходов и высокой базы.

По итогам октября индекс потребительских цен вырос на 0,5% м/м против 0,83% в сентябре. Годовые темпы инфляции в октябре замедлились до 7,71% с 7,98%. Между тем данные первых недель ноября отражают умеренный рост цен на уровне ниже 7% г/г.