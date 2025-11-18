Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Прошедшую неделю рубль завершил ослаблением к основным валютам на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и снижения нефтяных котировок. На 17 ноября Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 81,13 руб. (+0,53 руб.), евро — 95,10 руб. (+1,40 руб.), юаня — 11,40 руб. (+0,08 руб.).

В пятницу российский рынок акций завершил торговую сессию под давлением: индекс Мосбиржи снизился на 0,68% до 2526,3 пункта, обновив минимумы ноября. Давление на котировки оказали новости о возгорании на нефтебазе в Новороссийске и общая осторожность участников рынка перед выходными. Рубль к юаню на торгах Мосбиржи в пятницу подешевел на 2,55 копейки до 11,3755 руб.

Нефтяной рынок остается под давлением слабого прогноза по спросу. Цена на нефть Brent на 16 ноября составила 61,06 долл. за баррель, хотя в пятницу котировки отыгрывали часть потерь на фоне инцидента на российской нефтебазе. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост мирового предложения нефти на 3,1 млн баррелей в сутки в 2025 году и на 2,5 млн баррелей в сутки в 2026 году, что сдерживает восстановление цен.

Позитивным сигналом для рынка стали данные по инфляции. С 6 по 10 ноября инфляция в России составила 0,09%, годовая инфляция замедлилась в район 7,7%. Опубликованные данные Росстата по инфляции в октябре отражают дальнейшее ослабление инфляционного давления: индекс потребительских цен повысился на 0,5%, в годовом выражении темпы роста замедлились до 7,71%. Это увеличивает вероятность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании Банка России.

На глобальных рынках доллар терял позиции на прошлой неделе. Индекс доллара показал снижение на 0,02%, достигнув 99,16 пункта, на фоне ожиданий негативных экономических данных из США. Рынок готовится к потоку слабой статистики, что может повлиять на решения ФРС по ставкам.

Геополитическая повестка продолжает оставаться ключевым фактором неопределенности. Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией. Тем временем санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, введенные в октябре, начинают оказывать влияние на логистику экспорта.

Рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким процентным ставкам, однако уровень ставок существенно ниже, чем в первой половине года, и со временем постепенное ослабление рубля может возобновиться. На неделе курс доллара ждем в интервале 80-84 руб., юаня — 11,2-11,7 руб.