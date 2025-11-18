«Альфа-Капитал»: Рынок акций начал новую торговую неделю с умеренного снижения

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Российский рынок акций начал новую торговую неделю с умеренного снижения на фоне сохраняющихся геополитических рисков. Индекс Мосбиржи на открытии утренней сессии составил 2517,61 пункта, снизившись на 0,32%. В ходе торгов индикатор опускался до минимума ноября — 2502 пунктов. Бенчмарк продолжает находиться в широком диапазоне консолидации 2500–2600 пунктов, испытывая дефицит драйверов для формирования устойчивого тренда.

Большинство «голубых фишек» на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,3%. Лидером снижения выступает «НОВАТЭК» (‒1,3%), акции нефтяного сектора также находятся под давлением: «ЛУКОЙЛ» (‒0,8%), «Татнефть» (‒0,8%), «Роснефть» (‒0,2%).

Котировки «ЛУКОЙЛа» испытывают давление на фоне санкционных ограничений. Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США продлило срок операций для согласования и заключения контрактов по продаже Lukoil International GmbH и связанных с ним активов до 13 декабря 2025 года. При этом осуществление сделки напрямую зависит от получения отдельного разрешения от OFAC.

В финансовом секторе акции «Сбербанка» снизились на 0,4%, «Московской биржи» — на 0,5%. Металлургический сектор двигается со смешанной динамикой: «НЛМК» (‒0,4%), «ММК» (‒0,4%), «Северсталь» (‒0,1%), «Норникель» (‒0,3%).

Рост показали акции «ФосАгро» (+0,3%), «Сургутнефтегаза» (+0,2%), «Яндекса» (+0,2%), «АЛРОСА» (+0,1%) и «Аэрофлота» (+0,1%).

Позитивная динамика наблюдается в сегменте суверенного долга. Индекс государственных облигаций RGBI прибавил за неделю 1,2% после продолжительного периода снижения. Однако кривая доходности ОФЗ на отрезке от двух до десяти лет по итогам недели сместилась вниз на 24–35 базисных пунктов, что отражает изменение ожиданий инвесторов относительно траектории денежно-кредитной политики.

Важным событием прошлой недели стала публикация данных Росстата по инфляции. Рост цен в октябре 2025 года составил 0,50% после роста на 0,34% в сентябре. Годовая инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% на конец сентября.

Опубликованные данные отражают дальнейшее ослабление инфляционного давления, что увеличивает вероятность снижения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре. Замедление темпов роста цен может способствовать нормализации ситуации на долговом рынке и оказать поддержку рынку акций.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать готовящийся в конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Данный фактор продолжает оказывать давление на настроения участников рынка.

Россия и США продолжают контакты по украинскому урегулированию, их основой продолжают оставаться понимания, достигнутые на саммите в Анкоридже, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Мировые цены на нефть утром демонстрируют негативную динамику. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent снизилась на 0,85% до $63,84 за баррель.

Внимание инвесторов в первой половине недели сконцентрировано на первичном размещении акций «ДОМ.РФ», которое завершится 20 ноября. В понедельник состоятся заседания советов директоров «Роснефти» и Henderson по вопросу дивидендных выплат. 17–18 ноября в столице Казахстана проходит заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС.

