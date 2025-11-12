«Альфа-Капитал»: Рубль продолжил ослабление

Спикер: Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Рубль во вторник 11 ноября продолжил ослабление к основным валютам на фоне геополитической напряженности и снижения цен на энергоносители. По данным ЦБ РФ, официальный курс доллара США на 12 ноября установлен на уровне 81,36 рубля, что на 0,34 рубля выше предыдущего дня. Евро прибавил 0,27 рубля до 94,20 рубля, китайский юань вырос на 0,06 рубля до 11,41 рубля.

Основное давление на российскую валюту оказало снижение котировок нефти марки Brent. Во вторник январские фьючерсы опустились до 63,77 доллара за баррель на ожиданиях увеличения предложения после решения ОПЕК+ повысить добычу на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре. Дисконт российской нефти Urals к Brent расширился до 13,3 доллара за баррель с 11,5 доллара в октябре из-за санкционного давления.

На глобальном валютном рынке доллар США демонстрировал укрепление к основным валютам на ожиданиях завершения шатдауна. В понедельник Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства до 30 января 2026 года, набрав необходимые 60 голосов при поддержке восьми сенаторов-демократов. Самый продолжительный в истории США шатдаун, длившийся 41 день, приближается к завершению, что поддерживает интерес инвесторов к рисковым активам. Индекс доллара прибавил 0,07 процента до 99,55 пункта. Пара евро к доллару снизилась до 1,1577 на фоне улучшения настроений относительно американской экономики.

Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал смешанную динамику. Индекс Мосбиржи в моменте достиг 2600 пунктов, однако закрылся со снижением на 0,30 процента до 2558,6 пункта. Давление на бенчмарк оказали акции ЛУКОЙЛа на новостях о проблемах с платежами на иракском месторождении из-за санкций США.

Ближайшие дни будут определяющими для российского валютного рынка. Сегодня ожидается отчет ОПЕК, в четверг — доклад Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, а в пятницу Росстат опубликует данные по инфляции за октябрь. Эти факторы в совокупности с решением по финансированию правительства США определят траекторию рубля на ближайшие недели. В текущих условиях курс российской валюты, вероятно, сохранится в диапазоне 80-83 рубля за доллар и 11,2-11,5 за юань при сохранении повышенной волатильности на сырьевых рынках.

