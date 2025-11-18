«Альфа-Капитал»: Высокая ключевая ставка продолжает сдерживать импортный спрос и поддерживает рубль

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Центробанк установил официальные курсы валют на 18 ноября: доллар США составил 81,13 рубля, прибавив 0,26 копейки по сравнению с предыдущим днем. Евро снизился на 68 копеек — до 94,4 рубля, в то время как юань практически не изменился и торгуется на уровне 11,4 рубля.

Российская валюта консолидируется в узком диапазоне: доллар удерживается у 81 рубля, юань — около 11,4. Высокая ключевая ставка продолжает сдерживать импортный спрос и поддерживает рубль. При этом на экспортных поступлениях пока не отразилось усиление санкционного давления и снижение мировых цен на нефть — фьючерсы на Brent утром 18 ноября торговались около 63,77 доллара за баррель, что на 15% ниже начала года.

Рынок акций испытывает давление геополитических факторов. Индекс Мосбиржи в пятницу, 14 ноября, снизился на 0,7% до 2525,68 пункта, в понедельник давление на рынок продолжилось — торги проходили в диапазоне 2510-2520. Основное негативное влияние оказывают акции ЛУКОЙЛа, которые теряют более 3% на фоне санкционных ограничений, несмотря на продление США сроков для завершения операций до 13 декабря.

Позитивным сигналом для рубля стали данные Росстата по инфляции: в октябре цены выросли на 0,5% при ожиданиях 0,84%, а годовая инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Это повышает вероятность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании Банка России и создает предпосылки для стабилизации рубля.

На глобальных рынках доллар теряет позиции: индекс доллара снизился на 0,07% до 99,47 пункта на фоне неопределенности относительно декабрьского решения ФРС США по ключевой ставке. Аналитики прогнозируют, что 53,4% вероятности ставка останется в диапазоне 3,75-4%. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает дальнейшего падения нефтяных котировок до 56 долларов за баррель Brent в 2026 году из-за избыточного предложения, что может создать дополнительное давление на рубль.

Краткосрочно рубль сохранит текущие уровни благодаря высокой ключевой ставке и снижающейся инфляции. Однако предновогодний период традиционно характеризуется ростом спроса на импортные товары и валюту, что может привести к ослаблению российской валюты к концу года в направлении 85 рублей за доллар и выше 12 рублей за юань.