«Альфа-Капитал»: СД Х5 рекомендовал рекордные дивиденды

Совет директоров X5 рекомендовал выплату дивидендов за девять месяцев 2025 года в размере 368 руб. на акцию, что оказалось ощутимо выше среднерыночных ожиданий. Доходность составит 13,6%. Собрание акционеров по этому вопросу состоится 18 декабря. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 5 января.

На дивиденды будет направлено 90 млрд руб. — это полностью соответствует дивидендной политике, предполагающей цель по долговой нагрузке по показателю чистый долг / EBITDA в диапазоне 1,2—1,4х. Эмитент также сообщил о планах продать пакет казначейских акций в размере 9,7% или 75 млрд руб. при текущих ценах. Это позволит профинансировать выплату дивидендов и значительные капитальные затраты в рамках программы инвестиций.

С начала октября акции Х5 находились под давлением и скорректировались вниз на 15% после корректировки прогноза рентабельности по EBITDA вниз до 5,8–6% и увеличения капитальных затрат до 5,5% выручки. Позитивный дивидендный сюрприз будет оказывать поддержку акциям до ближайшей отсечки 6 января.

«Сбер» представил позитивный отчет по МСФО

Сбербанк представил позитивные результаты по МСФО за III квартал. Чистая прибыль выросла на 9% г/г, до 448 млрд руб., рентабельность капитала составила 23,7%. Достаточность капитала Н20.0 на конец сентября 2025 года составила 13,4% при целевых 13,3%, восстановившись после выплаты дивидендов.

Драйвером улучшения результатов стал рост чистой процентной маржи на 30 б. п. г/г, до 6,17%, тогда как соотношение расходов к доходам составило 28,7% (20 б. п.). В июле—сентябре кредитный портфель увеличился на 5% кв/кв, до 46 трлн руб. за счет роста корпоративного сегмента на 7% кв/кв, розничного — на 2%. При этом стоимость риска по итогам девяти месяцев снизилась до 1,46% (-60 б. п. г/г).

Менеджмент изменил часть целей на 2025 год: прогноз по росту чистого комиссионного дохода пересмотрен вниз с 7–10% до 3–5% из-за слабого роста доходов и высокой базы. Это может быть компенсировано более высокими ожидаемыми темпами роста кредитования и чистой процентной маржи (прогноз улучшен до 5,9% против 5,8% в июльском прогнозе). Цель по рентабельности капитала осталась выше 22%. 10 декабря банк проведет День инвестора, на котором будут обсуждаться цели как на 2025 год, так и на 2026 год.

УК «Альфа-Капитал»: еженедельный обзор рынков

АКЦИИ

Российский рынок

Глобальные рынки

Завершение шатдауна поддержало рынок США

Фондовые индексы США завершили неделю разнонаправленно: S&P 500 показал символичный плюс в 0,08%, Nasdaq 100 снизился на 0,21%, Dow Jones прибавил 0,34%, Russell 2000 оказался под давлением, потеряв 1,83%. До четверга широкий рынок продолжал снижение из-за сохраняющихся опасений завышенных оценок технологических компаний и повышенного внимания к расходам на ИИ-направления.

В конце недели индексы восстановили позиции за счет снижения политической неопределенности: Дональд Трамп подписал закон о финансировании федерального правительства до 30 января, завершив самый длительный шатдаун в истории. Впрочем, глубокие разногласия между партиями сохраняются, а сроки возобновления работы госорганов в полном объеме неясны. Кроме того, приостановка в сборе и публикации макроданых осложняет оценку экономической ситуации и затрудняет процесс принятие решений для Федрезерва.

Негативные последствия 43-дневной приостановки работы правительства могут отразиться в слабой динамике ВВП США в IV квартале из-за сокращения госрасходов: по оценкам Бюджетного управления Конгресса, шатдаун привел к задержке около $50 млрд расходов и замедлению роста ВВП США на 1,5 п. п. Вклад потребления в ВВП также может оказаться ниже, поскольку 1,5 млн федеральных служащих не получали заработную плату в течение месяца. Но если соглашение по финансированию предусматривает компенсацию выплат госслужащим и позволит наверстать отложенные расходы, то больший удар пришелся на категории малообеспеченных американцев, которые столкнулись с задержками выплат по программе продовольственной помощи SNAP, которые покрывают около 6% расходов на питание (за исключением питания в ресторанах).