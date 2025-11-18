«Альфа-Капитал»: Минфин обновил рекорд по заимствованиям

Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»

Рублевые облигации

Минфин обновил рекорд по заимствованиям

Минфин обновил рекорд по заимствованиям, разместив за день ОФЗ на 1,86 трлн руб. по номиналу. С начала года Минфин привлек в деньгах чуть более 6 трлн руб., выполнив 87% плана заимствований.

Ключевым фактором стало возвращение к выпуску флоатеров — впервые в этом году. Инвесторам были предложены два выпуска длинных флоатеров со сроками погашения в 14 и 16 лет. Это привлекло высокий спрос: совокупные заявки превысили 3,2 трлн руб., итоговое размещение составило 1,69 трлн руб. по номиналу. Дополнением стал восьмилетний выпуск с фиксированным купоном, через который было привлечено 165 млрд руб.

Решение Минфина возобновить размещения флоатеров было ожидаемо: этот тип бумаг востребован у банков и уже не раз позволял ведомству быстро выполнить план по привлечению. Тем не менее участники рынка, судя по слабой динамике, не закладывали этот сценарий — официальный анонс аукционов флоатеров вызвал ралли на вторичном рынке, поскольку размещение бумаг снимает «навес» с рынка классических ОФЗ.

По итогам недели индекс RGBI восстановился на 1,2%, до 117 пунктов. При этом длинные ОФЗ показали более заметный рост котировок, а доходности по ним снизились до диапазона 14,3–14,6%.

Инфляция в октябре дает обнадеживающие сигналы

Данные инфляции за октябрь также добавили позитива инвесторам: индекс потребительских цен вырос на 0,5% м/м против 0,83% в сентябре, годовые темпы замедлились до 7,71% с 7.98%. Базовая инфляция составила 0,14% м/м и 6,94% г/г. Ценовое давление сезонно усилилось в продовольствии, тогда как в непродовольственных категориях инфляция ускоряется из-за исчерпания эффектов от укрепления курса рубля. Дезинфляционный вклад оказало удешевление услуг на 0,4% м/м, главным образом за счет сезонного снижения цен на зарубежный туризм.

Данные первых недель ноября отражают умеренный рост цен на уровне ниже 7% г/г. Между тем Росстат зафиксировал замедление роста ВВП в III квартале с 1,1% до 0,6% в годовом выражении, что оказалось несколько выше прогноза ЦБ на уровне 0,4%. Закрепление текущий тенденций в ценах, замедлении экономического роста и снижении бюджетного импульса позволит достичь прогноза ЦБ по инфляции в 6,5— 7% по итогам года. Это увеличивает шансы на снижение ключевой ставки в декабре.

Еврооблигации

Вероятность снижения ставки ФРС в декабре становится меньше

Рыночные настроения в США оказались под давлением после ястребиных заявлений представителей ФРС. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что считает «сигналы на рынке труда неоднозначными и трудно интерпретируемыми» и «недостаточно четкими, чтобы оправдать агрессивную денежно-кредитную политику, учитывая более очевидный риск сохраняющегося инфляционного давления». Бостик видит текующую монетарную политику как «незначительно ограничительную» и выступает за сохранение процентных ставок на прежнем уровне «до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что инфляция снова определенно приближается» к целевым 2%.

Глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что регулятору «следует действовать осторожно» Президент ФРБ Кливленда Бет Хэммак заявила, что политика ФРС должна «оставаться ограничительной» в условиях все еще высокой инфляции. На этом фоне участники рынка фьючерсов пересмотрели вниз вероятность снижения ставки ФРС в декабре до 46% по сравнению с 67% в предыдущую пятницу и 95% месяц назад. Доходности казначейских облигаций на большей части кривой выросли. Ставка двухлетних бумаг поднялась на 5,7 б. п., до 3,6%, доходность десятилетних трежерис вернулась к 4,15% после недавнего падения.