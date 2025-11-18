«Альфа-Капитал»: Участники сырьевого рынка балансируют между рисками профицита и дефицита

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»

Сырьевые активы

Участники рынка балансируют между рисками профицита и дефицита

Котировки Brent поднялись за неделю на 1,2% после ударов БПЛА по российскому порту Новороссийск, через который экспортируется 2,2 млн баррелей нефти в сутки, включая казахстанское сырье. Однако после недолгой приостановки экспорт через порт был возобновлен, а котировки вернулись к снижению.

Участники рынка продолжают балансировать между факторами в пользу профицита и дефицита предложения. С одной стороны, сезонное снижение спроса на нефть и наращивание добычи странами ОПЕК+ и производителями в Южной Америке играют на стороне профицита. В то же время риски дефицита в ближайшее время нельзя исключить полностью: продолжающиеся удары Украины по нефтегазовой инфраструктуре РФ и вступление в силу санкций США в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» 21 ноября сокращают экспортный потенциал страны в краткосрочной перспективе.

Обновление прогнозов ОПЕК и МЭА не оказало влияния на настроения рынка. МЭА смягчило свою позицию относительно приближающегося пика спроса на нефть, вернувшись к сценарию, согласно которому мировое потребление нефти и СПГ продолжит расти до 2050 года и превысит текущий уровень на 13% из-за более медленного внедрения «зеленых» технологий. ОПЕК оставила прогнозы роста спроса на нефть на 2025–2026 годы без изменений, ожидая сохранение устойчивого роста глобальной экономики.

Валюты

Как изменятся продажи валюты ЦБ в следующем году и что это значит для курса рубля

По нашим оценкам, поддержка курса рубля со стороны продаж валюты Банком России в рамках зеркалирования операций Минфина в следующем году ощутимо сократится. Продажа валюты вне бюджетного правила сократится по следующим двум компонентам:

в зеркалировании экстрарасходов (то есть продажа валюты из ФНБ, которая используется для финансирования дефицита бюджета). В этом году зеркалировались расходы прошлого года в размере 1,3 трлн руб., и ЦБ ежедневно продавал валюту на 4,79 млрд руб. в день. Но в 2026 году этот объем уйдет с рынка, так как ФНБ больше не используется для финансирования дефицита.

в зеркалировании инвестиций из ФНБ (с лагом в полгода). По итогам 10 месяцев этого года накопленный объем инвестиций уже составил 963 млрд руб. На 1П25 из них пришлось 539,3 млрд руб., поэтому в течение июля— декабря ЦБ продает валюту на эквивалентную сумму, это примерно 4,15 млрд руб. в день. Можно ожидать, что по итогам 2П25 инвестиции из ФНБ составят сопоставимые 500 млрд руб. — на эту сумму Банк России и будет продавать валюту в 1П26, то есть примерно по 4,1 млрд рублей в день. Однако в 2026 году инвестиции из ФНБ, скорее всего, резко сократятся — в бюджете на 2026–2028 годы заложен совокупный лимит инвестиций в инфраструктурные проекты в размере 1 трлн руб. То есть инвестиции ФНБ на каждое полугодие 2026 г. сократятся до 200 млрд. руб. Это значит, что начиная с 2П26 до сопоставимого уровня снизятся и продажи валюты ЦБ (примерно 1,6 млрд руб. в день).

Таким образом, продажи валюты Банком России вне бюджетного правила сократятся в 1П26 примерно на 55% текущего уровня — с 8,94 млрд руб. до 4,1 млрд руб. в день, а в 2П26 — более чем на 80% текущих объемов, до 1,6 млрд руб. в день.

Объемы продаж валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу будут зависеть от динамики нефтяных котировок — определить объемы заранее затруднительно. В условиях снижения цен на марку Urals из-за санкций сокращение экспортной выручки и недополучение нефтегазовых доходов могут потребовать более активных продаж валюты. Хотя эффект санкций может оказаться неглубоким и краткосрочным.

Объемы продаж валюты в рамках зеркалирования операций Минфина по Сокращение поддержки рубля со стороны операций ЦБ повысит чувствительность курса к другим факторам (счет текущих операций, уровень процентных ставок, динамика импорта, продажи валюты экспортерами).