«Альфа-Капитал»: Российская валюта относительно стабильна

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

Центробанк установил на 19 ноября курс доллара на уровне 81,05 рубля, снизив его на 8 копеек. Евро подешевел до 93,93 рубля (минус 49 копеек), юань — до 11,38 рубля (минус 2 копейки). Российская валюта относительно стабильна на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики и умеренного спроса со стороны импортеров.

Вчера на заявления о возможной активизации переговорного процесса индекс Мосбиржи отреагировал внутридневным ростом почти на 2,5% — до 2574 пунктов. Однако Кремль вечером опроверг участие России во встрече в Стамбуле, запланированной на сегодня. По итогам дня 18 ноября индекс закрылся около отметки 2510 пунктов, сохраняя негативный тренд на фоне геополитической неопределенности и напряжения в нефтяном секторе.

Основным фактором давления на рубль остаются санкции США против «Роснефти» и «Лукойла», вступающие в полную силу 21 ноября. По данным торговых площадок, дисконт российской нефти Urals к эталонной Brent вырос до $18-20 за баррель — почти вдвое по сравнению с $11-12 до введения ограничений. Цены на российскую нефть в портах упали до $36-45 за баррель, что стало минимумом с весны 2023 года. Крупнейшие индийские и китайские НПЗ объявили о приостановке декабрьских закупок, что создает риски дальнейшего сокращения экспортной выручки.

Позитивным сигналом выступают данные Росстата: недельная инфляция за период с 6 по 10 ноября замедлилась до 0,09% после 0,11% неделей ранее. Годовая инфляция снизилась до 7,73% — минимума с начала 2025 года. Замедление ценового давления укрепляет ожидания рынка относительно возможного снижения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ, хотя регулятор сохраняет осторожную риторику.

Текущий курс рубля отражает баланс между поддержкой со стороны высоких ставок (16,5% годовых) и нарастающим давлением от санкционных ограничений в нефтегазовом секторе. Рынок закладывает риски сокращения валютной выручки, которые могут в полной мере проявиться в конце текущего — начале следующего года. В ближайшие дни диапазон колебаний доллара, вероятно, сохранится в пределах 80-82 рублей, юаня — 11,3-11,5 рубля. Дальнейшая динамика будет зависеть от развития геополитической ситуации и адаптации российских экспортеров к новым санкционным условиям.