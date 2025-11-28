Комментарии

«Альфа-Капитал»: Фонды денежного рынка продолжают лидировать по притоку инвестиций в ноябре

Навигатор коллективных инвестиций проанализировал активность частных инвесторов с начала ноября и выявил, что за рассматриваемый период на рынке укрепился тренд в пользу осторожных стратегий инвестирования, с пониженным риском. Инвесторы активно перераспределяют средства в инструменты с плавающей доходностью, но возможностью быстро вывести вложенные средства.

Фонды денежного рынка уверенно наращивают притоки средств — на неделе с 17 по 21 ноября притоки достигли максимальных значений с начала года — более 24 млрд рублей, а всего с начала месяца показатель достиг 55 млрд. Сохраняется интерес инвесторов к смешанным фондам — свыше 19 млрд рублей за три недели, и фондах облигаций, куда инвесторы направили порядка 15 млрд рублей. В то же время отток из фондов акций превысил 1,3 млрд рублей, а объем инвестиций в фонды драгоценных металлов остался умеренным — около 0,7 млрд рублей.

«В условиях неопределенности инвесторы предпочитают более ликвидные решения, где можно быстро реагировать на изменения на рынке. Дополнительный фактор — высокая ставка денежного рынка, которая остается выше 16% и делает такие фонды естественным выбором для тех, кто занимает выжидательную позицию», — комментирует Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Среди ключевых тенденций месяца можно отметить следующие:

  • Усиление интереса к консервативным стратегиям. В условиях ожидания длительного периода высоких ставок инвесторы предпочитают инструменты с плавающей доходностью и низкой волатильностью.
  • Растущая популярность смешанных фондов, комбинирующих инструменты обратного РЕПО с короткими облигациями. Такое сочетание  позволяет инвесторам получать дополнительную премию к ставке денежного рынка без существенного увеличения риска.
  • Продолжающийся отток из фондов акций. Инвесторы сохраняют осторожность в отношении фондового рынка и перераспределяют средства в более защитные инструменты.
  • Снижение спроса на фонды драгоценных металлов. В последние недели наблюдается значительное сокращение притока в фонды драгметаллов на фоне усиливающегося внимания к другим фондам и коррекции на золотом рынке после длительного роста в этом году .

/ Сибирское Информационное Агентство /
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

