«Альфа-Капитал»: Фонды денежного рынка продолжают лидировать по притоку инвестиций в ноябре

Навигатор коллективных инвестиций проанализировал активность частных инвесторов с начала ноября и выявил, что за рассматриваемый период на рынке укрепился тренд в пользу осторожных стратегий инвестирования, с пониженным риском. Инвесторы активно перераспределяют средства в инструменты с плавающей доходностью, но возможностью быстро вывести вложенные средства.

Фонды денежного рынка уверенно наращивают притоки средств — на неделе с 17 по 21 ноября притоки достигли максимальных значений с начала года — более 24 млрд рублей, а всего с начала месяца показатель достиг 55 млрд. Сохраняется интерес инвесторов к смешанным фондам — свыше 19 млрд рублей за три недели, и фондах облигаций, куда инвесторы направили порядка 15 млрд рублей. В то же время отток из фондов акций превысил 1,3 млрд рублей, а объем инвестиций в фонды драгоценных металлов остался умеренным — около 0,7 млрд рублей.

«В условиях неопределенности инвесторы предпочитают более ликвидные решения, где можно быстро реагировать на изменения на рынке. Дополнительный фактор — высокая ставка денежного рынка, которая остается выше 16% и делает такие фонды естественным выбором для тех, кто занимает выжидательную позицию», — комментирует Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Среди ключевых тенденций месяца можно отметить следующие: