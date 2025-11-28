Комментарии

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»:

Российская валюта продолжает укрепление второй день подряд. Центробанк установил официальные курсы на 28 ноября: доллар опустился к минимумам с конца октября — 78,25 рубля (снижение на 34 копейки), евро — 90,79 рубля (минус 72 копейки), юань — 11,03 рубля (коррекция на 5 копеек).

Главная причина такой устойчивости — пиковый момент налогового периода. Сегодня компании перечисляют единый налоговый платеж вместе с НДПИ на сумму около 540 миллиардов рублей. Под эти цели экспортеры активно конвертируют валютную выручку, создавая дополнительное предложение на рынке. Параллельно Центробанк ежедневно продает по 9 миллиардов рублей юаней в рамках бюджетного правила.

Второй фактор поддержки — геополитические ожидания. Рынок отыгрывает надежды на прогресс в переговорном процессе по украинскому вопросу. Хотя конкретики пока нет, само обсуждение мирного плана снижает премию за риск и сокращает спрос на защитные активы. Это уже второй день, когда позитивный настрой сдерживает давление на рубль.

Работает и технический момент — высокая ключевая ставка удерживает часть капитала внутри страны. При этом спрос на валюту для вывода капитала и погашения внешних долгов остается пониженным.

Нефть Brent торгуется в районе 63 долларов за баррель — цены стабилизировались второй день после падения на фоне ожиданий возможного перемирия. Если санкции против российских экспортеров начнут сниматься, глобальное предложение может вырасти, что создаст дополнительное давление на котировки.

Золото, напротив, продолжает восходящее движение. Февральский фьючерс на Comex поднялся до 4221 доллара за тройскую унцию, прибавив за день более 30 долларов. Драгметалл реагирует на ожидания снижения ставки ФРС в декабре и сохраняющуюся макроэкономическую неопределенность.

Завтра налоговая поддержка рубля ослабнет, и фокус вернется к фундаментальным факторам. Доллар может вернуться к диапазону 79-82 рубля, если не появится новых позитивных сигналов с геополитического направления. Средне- и долгосрочная динамика будет зависеть от развития переговорного процесса и траектории цен на энергоносители.


