«Альфа-Капитал»: Газ и нефть теряют позиции: санкции, запасы США и ожидание перемирия давят на рынок

Дмитрий Скрябин, Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»

Очередная неделя завершается на минорной ноте: Brent держится вблизи $63 за баррель, WTI торгуется около $58,50. Главный драйвер коррекций — продолжающееся санкционное давление на российский экспорт и реакция азиатских покупателей. Параллельно рынок переваривает данные по американским запасам и следит за развитием ситуации вокруг возможного перемирия на Украине, которое косвенно влияет на настроения по газу и нефти.

По состоянию на 28 ноября Brent торгуется в диапазоне $62–64, что примерно на 3–4% ниже уровней начала месяца. WTI находится под $60 — психологически важной отметки. Рынок остается под давлением из-за неопределенности с российскими поставками: после введения новых санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» российская Urals в Новороссийске опустилась до $36,61 за баррель — минимум с марта 2023 года.

Одновременно в фокусе — данные EIA. По последнему Weekly Petroleum Status Report коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,2 млн баррелей против прогнозов сокращения на 0,8 млн баррелей. Это сигнализирует о слабом спросе внутри страны, что давит на котировки WTI и косвенно влияет на Brent.

Индия и Китай продолжают оставаться основными покупателями российской нефти, санкционное давление может потребовать бОльшую скидки в обмен на продолжение закупок.

Ситуация с газом развивается параллельно: TTF опустился ниже €30 за МВт·ч (около $355 за 1000 м³) — первый раз с мая 2024-го. По данным TradingEconomics, природный газ на американском рынке торгуется около $3,30 за MMBtu, что также ниже октябрьских пиков.

Рынок отыгрывает оптимизм вокруг потенциального мирного плана по Украине, хотя конкретики пока нет. Это косвенно влияет и на нефтяной рынок, снижая премию за геополитические риски. Параллельно европейские хранилища остаются заполненными выше среднего уровня благодаря теплой осени, что дополнительно давит на цены.

Несмотря на краткосрочное снижение, долгосрочные перспективы рынка газа остаются предметом дискуссий. Saudi Aramco направляет свыше $10 млрд в газовый проект «Джафура», рассчитывая на рост спроса в Азии. Российский «Газпром» продолжает терять долю на европейском рынке, но наращивает поставки в Китай через «Силу Сибири». Ключевой вопрос ближайших месяцев — насколько устойчивым окажется текущее снижение цен и как быстро рынок отыграет возможное обострение геополитической ситуации. Трейдерам стоит следить за погодными прогнозами на декабрь и январь: холодная зима может быстро развернуть тренд.

ОПЕК+ пока придерживается текущей стратегии постепенного наращивания добычи, озвученной в начале ноября. Картель следит за балансом рынка: с одной стороны, санкционное давление на Россию потенциально сокращает предложение, с другой — слабый спрос в США и Европе не дает ценам разогнаться. IEA в ноябрьском Oil Market Report прогнозирует рост глобального спроса в 2025 году на 1,1 млн б/с, но основной прирост придется на Азию, где картина неоднозначная из-за замедления Китая.

EIA в своем Short-Term Energy Outlook ожидает, что Brent снизится до $54 /в 1 кв 2026 и в среднем в следующем году составит $54? что существенно ниже текущих котировок, хотя выше предыдущего прогноза.

Акции «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» под давлением на фоне санкций и падения цены Urals. «Газпром» торгуется вяло, отыгрывая снижение цен на европейском газовом рынке. «Новатэк» держится стабильнее благодаря диверсификации экспортных направлений и долгосрочным контрактам. В целом российский энергетический сектор испытывает двойное давление: внешнее — от санкций, внутреннее — от слабого рубля и растущих издержек.