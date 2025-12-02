«Альфа-Капитал»: «Газпром» под давлением крепкого рубля

Александр Джиоев, аналитик УК «Альфа-Капитал»

Результаты «АФК Система»: долговая нагрузка пока не снижается

«АФК Система» раскрыла отчетность по МСФО за 9 месяцев 2025 года. Выручка выросла на 13,4% г/г, до 355,3 млрд руб. Драйверами выручки выступают телекомактивы, медицинский и девелоперский бизнесы. Скорректированная OIBDA улучшилась до 102,8 млрд руб. (+21,9% г/г). Чистый убыток составил 52,9 млрд руб., ощутимо увеличившись в сравнении с убытком в 2,6 млрд руб. за III квартал 2024 года. Отчет указывает на продолжающееся увеличение чистого долга до 386,6 млрд руб. против 381,8 млрд руб. кварталом ранее. Смягчение денежно-кредитных условий будет играть в пользу компании, но с очевидным лагом.

«Газпром» под давлением крепкого рубля и снижения цен на нефть

«Газпром» опубликовал результаты по МСФО за III квартал. Выручка составила 2,18 трлн руб., на 9,8% меньше, чем годом ранее, из-за укрепления рубля и снижения цен на энергоресурсы. Выручка газового бизнеса снизилась на 15,4%, до 1,14 трлн руб., в нефтяном направлении сократилась на 10,5%, до 1 трлн руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 134,17 млрд руб. против убытка в 52,94 млрд руб. годом ранее. Компания держала дисциплину операционных расходов, сократив затраты на 4,5% г/г. Вкупе с меньшим убытком от обесценения финансовых активов и сокращением финансовых расходов это позволило выйти на прибыльный уровень.

ВТБ движется к цели по прибыли и ROE

ВТБ отчитался по МСФО за 10 месяцев 2025 года. Результаты выглядят нейтрально и соответствуют движению к годовому ориентиру по прибыли и достижению цели по рентабельности. Чистая прибыль выросла на 0,6% г/г, до 407,2 млрд руб. Возврат на капитал составил 17,8%. Менеджмент ожидает прибыли на уровне 500 млрд руб. и ROE на уровне 17%. Процентные расходы сократились на 29,9%, до 316,2 млрд руб., комиссионные поступления выросли на 16%. Расходы на создание резервов увеличились на 19,5%, до 118,1 млрд руб., на этом фоне стоимость риска поднялась на 20 б. п., до 0,8%. На начало ноября норматив достаточности капитала Н20.0 составил 9,8% (-20 б. п. м/м, +70 б. п. с начала года), это выше целевого уровня на конец 2025 года в 9,5% и текущего регуляторного минимума в 9,25%.

Глобальные рынки

Индексы США восстанавливаются после распродаж

Фондовые индексы США завершили укороченную праздничную неделю в плюсе. S&P500 прибавил 3,72%, NASDAQ 100 восстановился на 4,93% после распродажи предыдущей недели, Dow Jones поднялся на 3,18%. Лучшую динамику показали компании малой капитализации: Russell 2000 вырос на 5,52%. Рынок получил поддержку за счет «мягких» макроданных и ослабления опасений в отношении технологического сектора.

Розничные продажи выросли на скромные 0,2% м/м в сентябре, это оказалось слабее, чем прирост на 0,6% в августе, и ниже консенсус-прогноза на уровне 0,4%. Продажи в контрольной группе товаров, которые учитываются при расчете ВВП, снизились на 0,1% м/м. Также были опубликованы данные по инфляции за сентябрь: CPI вырос на 0,3% в рамках ожиданий, базовый индекс показал рост на 0,1% — мягче консенсуса.

Бежевая книга от ФРС ожидаемо отразила ослабление рынка труда и умеренный рост цен, тогда как экономическая активность в большинстве из 12 округов существенно не изменилась. Потребительские расходы продолжили снижаться, а бизнес в обрабатывающей промышленности и розничной торговле начинает испытывать давление на расходы из-за повышения импортных пошлин. Релиз не меняет баланса рисков в преддверии заседания ФРС 9–10 декабря. Участники рынка укрепили ожидания по снижению ставки в этом месяце до 87,6%.

Между тем Conference Board сообщила, что потребительская уверенность резко упала в ноябре: соответствующий индекс просел на 6,8 пункта, до 88,7, самого низкого уровня с апреля. Все пять компонентов итогового индекса продемонстрировали слабость, при этом в ответах потребителей основными причинами ухудшения ожиданий стали инфляция, неопределенность относительно тарифов и политика.